Schalke 04'e genç teknik direktör
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SCHALKE 04'E GENÇ TEKNİK DİREKTÖR

Schalke 04'e genç teknik direktör

 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te Markus Weinzierl'in yerine teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi.

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 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te Markus Weinzierl'in yerine teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Tedesco ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel, Tedesco'nun birinci lig tecrübesi olmamasına rağmen kendilerine sunduğu vizyona inandıklarını, genç ve yenilikçi bir teknik adamla çalışacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Antrenörlük kariyerinde Stuttgart'ın 17 Yaş Altı ve Hoffenheim'ın 19 Yaş Altı takımlarından görev yapan Tedesco, geçen sezonun ortasında Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Erzgebirge Aue takımı ile anlaştı.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Erzgebirge Aue, ligi 39 puanla 14. sırada tamamlayarak kümede kalmıştı.

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