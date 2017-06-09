Jeremy Menez, Antalyaspor'da
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JEREMY MENEZ, ANTALYASPOR'DA

Jeremy Menez, Antalyaspor'da

Antalyaspor, Fransa'nın Bordeaux takımdan Jeremy Menez'i transfer etti.

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Antalyaspor, Fransa'nın Bordeaux takımdan Jeremy Menez'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu, protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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