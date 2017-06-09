Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

FRANSA AÇIK'TA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Dominic Thiem'i 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, adını finale yazdırdı.

275 Okunma

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Dominic Thiem'i 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, adını finale yazdırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ikinci yarı final maçı oynandı.

Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan İspanyol Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile karşı karşıya geldi.

Nadal, 2 saat 7 dakika süren müsabakada Thiem'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek Roland Garros'ta 10. kez finale yükseldi.

Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te mutlu sona ulaşmıştı.

Nadal ile Wawrinka arasındaki final maçı, 11 Haziran Pazar günü oynanacak.

ETİKETLER
Şanlıurfaspor'un yeni çalıştırıcısı İsmet Taşdemir oldu
Sezgin Coşkun: "Ankaragücü'nün tarihine geçtik"
3
Ümit Özat: "En az 4 transfer yapmalıyız"
Osmanlıspor'da Hamzaoğlu dönemi bitti
"Ankara'daki kulüpler, mağdur edilmeyecektir"
Süper Lig’de teknik direktör kıyımı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿