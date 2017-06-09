FENERBAHÇE'NİN SERİLERİ SÜRDÜ

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-69 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
Ligde 2017 yılında oynadığı bütün maçları kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet serisini 27'ye çıkardı.
Sarı-lacivertlilerin Ülker Sports Arena'da ligdeki galibiyet serisi ise 38'e yükseldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde ligdeki son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini de devam ettirdi. Son yenilgisini rakibi karşısında 9 Mayıs 2012'de alan sarı-lacivertliler, 5 yıllık süreçte 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçı da kazanmasın bildi.