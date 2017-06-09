A Millilerden güzel prova; 25 sayı
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A MİLLİLERDEN GÜZEL PROVA; 25 SAYI

A Millilerden güzel prova; 25 sayı

Çekya'nın ev sahipliğinde 16-25 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, hazırlık maçında Letonya'yı 25 sayı farkla 87-62 yendi.

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Çekya'nın ev sahipliğinde 16-25 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, hazırlık maçında Letonya'yı 25 sayı farkla 87-62 yendi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-8 önde tamamlayan milliler, ilk yarı sonunda rakibine 45-25 üstünlük sağladı. Etkili oyununu ikinci yarıda sürdüren ve maçın 3. çeyreğini 36 sayı farkla 73-37 önde geçen Türkiye, karşılaşmayı da 87-62 kazandı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri Bahar Akgün ve Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri izledi.

Türkiye ile Letonya, hazırlık maçında Cumartesi günü bir kez daha karşı karşıya gelecek.

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