Eskişehir'de Olağanüstü Genel Kurul kararı
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ESKİŞEHİR'DE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Eskişehir'de Olağanüstü Genel Kurul kararı

TFF 1.Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarla kaybedip Süper Lig'e çıkamayan Eskişehirspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı duyuruldu.

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TFF 1.Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarla kaybedip Süper Lig'e çıkamayan Eskişehirspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuz, 9 Haziran 2017 saat 16:00’da Vali Hanefi Demirkol tesislerimizde toplantı gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda, Kulübümüzün yaşadığı süreci dikkate alarak, Tüzüğümüzün 20.maddesi gereği, “Olağanüstü Genel Kurul” kararı almış bulunuyoruz.

Öncelikle, kararımızın Eskişehirsporumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Amacımız, en kısa sürede ve en hızlı şekilde Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan çıkmasını sağlamaktır. Burada ifade etmek isteriz ki; Kulübümüzün Yönetimine ve Başkanlığı’na aday olmak isteyen arkadaşlara, Genel Kurul gününü beklemeden de istedikleri bilgileri vermeye ve aktarmaya hazırız.

Kamuoyuna duyurulur.

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