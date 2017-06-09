ÜMİT ÖZAT: "EN AZ 4 TRANSFER YAPMALIYIZ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, gelecek sezon öncesi takımın kadro planlaması ve transferleri hakkında bilgi verdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, gelecek sezon öncesi takımın kadro planlaması ve transferleri hakkında bilgi verdi. Ümit Özat, “Eksik bölgeleri ve alınması gereken oyuncuları, Gençlerbirliği yönetimine bildirdim” dedi.

Skuletic transferinin önemi

Gençlerbirliği’nin yeni dev forveti Petar Skuletic’in hem takımın hem de Vedat Muric’in gelişimine katkı sağlaması adına önemli bir transferi olduğunun altını çizen Özat, ”Skuletic, benim izlediğim bir oyuncuydu. Biz bu oyuncuyu alırken Vedat Muric’in de gelişimine katkı sağlayacağını düşündük. Vedat Muric’e sezon boyunca çok şans verdim. Kendisini daha çok geliştirmeli. 35 maçta 3 gol attı, buna rağmen oynatmaya devam ettik. Onun yeteneklerine güveniyorum. Hem Vedat Muric’e hem de takıma sağlayacak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Skuletic transferi, bu açıdan önemli.” dedi

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“En az 4 oyuncu alınmalı”

Gençlerbirliği’nde transferlerin devam edeceğini vurgulayan Özat, “Forvet oyuncusu Skuletic haricinde Rizespor’dan Ahmet İlhan Özek ve Samsunspor’dan Ousmane N'Diaye’yi kadromuza kattık ancak yeterli değil. Bir tanesi nokta olmak üzere 4 tane daha oyuncu almamız lazım. “ diye konuştu.

Kırmızı-Siyahlı yönetim kurulunun sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğünü bildiren Özat, “Gençlerbirliği, Serdar Gürler’e; Serdar da Gençlerbirliği’ne çok şey kattı. Takımda kalmasını istiyorduk ama tercihini Osmanlıspor olarak kullandı. Artık diyecek bir şey yok. İç transferde Aydın Karabulut, Selçuk Şahin ve Anıl Karaer ile görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer bu oyuncularla anlaşamazsak 2 tane nokta, 2 tane de alternatif oyuncu almamız gerekiyor. “ ifadesini kullandı.

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“Benim bilgim dışında transfer yapılmadı”

Takımdaki eksik bölgeleri ve alınması gereken oyuncuların isimlerini yönetime bildirdiğini söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, bu transferler gerçekleşirse gelecek sene iddialı bir ekip oluşturacaklarını dile getirdi.

Yaz transfer döneminde transferlerde doğru adımlar atmak istediklerini söyleyen Özat, “Ben takımda kalması gereken oyuncuların listesini yönetime ilettim. Ayrıca ihtiyaç duyduğumuz mevkileri ve alınması gereken oyuncuların isimlerini söyledim. Görüştüğümüz oyunculardan birisi Sırp ve birisi Güney Afrikalı. Ayrıca yerli bir kaleci de alabiliriz. Geldiğim günden itibaren benim bilgim dışında hiç transfer yapılmadı zaten. Gelecek sene ligi başarılı bir yere bitirmek istiyorsak bunu yapmalıyız. Yaz döneminde doğru transferleri yaparsak devre arasında aşırı para harcamak durumunda kalmayız. “ dedi.