"ANKARA'DAKİ KULÜPLER, MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her sene birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen iftar yemeği, VELO Balo&Nikah Salonunda gerçekleştirildi.

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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her sene birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar yemeği, VELO Balo&Nikah Salonunda gerçekleştirildi.

İftar yemeğinde, spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve antrenörlerinin yanı sıra Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, Gençlerbirliği Spor Başkan Vekili Arif Ölmez, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Funda Koçak, Altındağ GHSİM Abdullah Ayar, TFFHGD Ankara Şubesi Başkanı Özgüç Türkalp ve Kurul Üyeleri, İl Hakem Kurulu Başkanı Sürhat Müniroğlu ve kurul üyeleri, TÜFAD Ankara Şubesi Başkanı Ferudun Köse ve kurul üyeleri, Ankara Saha Komiserleri Derneği Başkanı Ahmet Hozanlı ve kurul üyeleri ile basın mensuplarının bir araya geldiği İftar yemeği programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İftar yemeğinden sonra kürsüde bir konuşma yapan AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, “Düzenlediğimiz bu organizasyona duyulan ilginin bu seviyede olması bizi gerçekten çok sevindirmiştir. Değerli protokole, taban birlik başkanlarımız ile kurul üyelerine, kulüp başkanlarımız ile yöneticilerine ve basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Bu organizasyonda bizlere ev sahipliği yapan Federasyonumuzun Başkan Yardımcısı ve Etimesgut Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Kartal’a katkı ve desteğin dolayı teşekkür ederim. Bugün amatör spor camiası olarak bir arada olmamızın mutluluğunu yaşarken , ne yazık ki amatör spora yıllardır hizmet veren, karakteri , duruşu ve dürüstlüğü ile camiamızda örnek teşkil eden ve burada bulunan birçok kişiye abilik babalık yapan TFF Futbol İl Temsicisi Yardımcımız Hüseyin Evin’i kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve amatör spor camiamıza tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum” diye konuştu.

Foto Albümü "Ankara'daki kulüpler, mağdur edilmeyecektir" 30 FOTO

Kandazoğlu’nun konuşmasından sonra Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu önceki dönem yöneticilerinden, Eski Boks Federasyonu Başkanı ve boks milli sporcusu Hasan Rüzgar, amatör spor camiasına hizmetlerinden dolayı kendisinin taşlarla işlemiş olduğu Türk Bayrağını Kandazoğlu’na takdim etti.

İftar organizasyonu sırasında Ankara ASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ve Konya ASKF Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın başdanışmanı görevini yürüten Remzi Ay, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

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Kandazoğlu: “Herkesin içi rahat olsun”

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun olduğu yere yapılacak yeni spor kompleksi hakkında bilgiler verdi. Amatör kulüplere yer gösterilmeden stattaki yıkım işlemlerinin başlamayacağını bildiren Kandazoğlu, “Ankara 19 Mayıs Stadyumu ile ilgili kararlar, kulüplerimize ulaştı. Bunun ardından Spor Genel Müdürlüğü ile görüştük, amatör spor kulüplerimizi belli bir yer gösterilmeden yıkımın başlamayacağını söylediler. Bu müjdeli haber, içimizi rahatlattı. Kulüplerimize, tesis, salon ve saha kazandırılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konu hakkında Spor Genel Müdürlüğü ile istişare halindeyiz. Karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Herkesin içi rahat olsun”

Remzi Ay: “Yöneticilerimiz, eli öpülesi insanlardır”

AASKF’nin düzenlediği iftar organizasyonuna, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın Başdanışmanı Remzi Ay da katıldı. Amatör yöneticilerin eli öpülesi insanlar olduğunu vurgulayan Başkan Remzi Ay, “Amatör yöneticilerimiz, maddi bir kaynağı olmamasına rağmen cebinden para vererek sporun gelişmesi için mücadele ediyor. Yöneticilerimiz, taktire şayan hareketlere imza atıyor. Ailesine ayırması gereken vakitlerde bile görevlerinin başında oluyorlar. Bunlar çok önemli” dedi.

Ankara’ya yapılacak yeni stadyum ve spor tesisi öncesinde, amatör spor kulüpleri yöneticilerinin mağdur edilmeyeceğinin altını çizen Başkan Ay, “Amatör kulüplerimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Onlara yer gösterilmeden boşaltma işlemleri başlamaz. Kimse merak etmesin ki, Ankara’daki amatör spor kulüpler hiçbir zaman yalnız kalmaz.” diye konuştu.

“Yeni stadyum, Gençlik Parkı ve AKM alanı içerisinde”

Yeni spor kompleksin, Gençlik Parkı ve AKM alanı içerisinde olacağını ve geniş bir yer kaplayacağını belirten Başkan Ay, “Projenin belli bir kısmı tamamlandı, kalan kısmı da yakında bitecek. Ankara’ya büyük bir yatırım yapılacak. 6 ay ya da 1 sene boyunca bazı sıkıntılar olacak tabiki. Şu var ki, diğer illerdeki yeni stadyumlar, ekseriyetle şehir dışında yer alırken, Ankara’nın yeni stadyumu mevcut yerine yapılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu hayata geçti. Mükemmel bir proje olacak.” ifadesini kullandı.