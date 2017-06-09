Arjantin, Brezilya'yı tek golle devirdi
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ARJANTİN, BREZİLYA'YI TEK GOLLE DEVİRDİ

Arjantin, Brezilya'yı tek golle devirdi

Avustralya'da oynanan hazırlık maçında Arjantin, yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli ile çıktığı ilk karşılaşmada Brezilya'yı 1-0 yendi.

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Avustralya'da oynanan hazırlık maçında Arjantin, yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli ile çıktığı ilk karşılaşmada Brezilya'yı 1-0 yendi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Cricket Ground'da oynanan mücadelede Arjantin, 45. dakikada Gabriel Mercado'nun attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Şili Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2016-2017 sezonunda Sevilla'nın teknik direktörlüğünü yapan Arjantinli Sampaoli, ülkesinin milli takımının başında çıktığı ilk maçı kazandı. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de Arjantin'de 90 dakika sahada kaldı.

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