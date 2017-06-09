GOL KRALLIĞI ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ

Avrupa futbolunun 5 büyük liginde sezonu gol kralı olarak bitiren futbolcular, bireysel başarılarını şampiyonlukla taçlandıramadı.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspurlu Harry Kane, İspanya La Liga'da Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, İtalya Serie A 'da Roma'nın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Almanya'da Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Sanit-Germain'in gol ayağı Edinson Cavani, gol krallığı yarışında sezonu zirvede tamamlamalarına karşın şampiyonluk yarışında hayal kırıklığı yaşadı.

Dünyanın en zorlu liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de iki sezon önce 25, geçen sezon da 29 golle krallık yarışında rakiplerini geride bırakan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, yarışa girdikleri iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Robbie Fowler, Thierry Henry, Robin van Persie ve Alan Shearer'ın ardından üst üste iki sezon 25 ve üstü skor üreten Premier Lig tarihindeki beşinci futbolcu olarak tarihe geçen Kane, Kuzey Londra ekibiyle iki sezon önce ligi Leicester City ve Arsenal'ın ardından üçüncü sırada bitirirken, Chelsea ile şampiyonluk yarışına girdikleri geçtiğimiz sezon ise yedi puan farkla ikinci oldu.

Leicester City maçında dört gol atan, üç maçta da "hat-trick" yapan Kane, 30 maçta 0,97 gol ortalamasıyla oynadığı geçen sezon 7 golün de asistini vererek takımının 36 golüne katkı sağladı.

Messi ikinci kez Madrid şampiyonluğu gördü

İspanya kariyerinde bugüne kadar attığı 349 golle La Liga tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde tutan Arjantinli yıldız Messi, ikinci kez gol kralı olarak bitirdiği bir sezonda Real Madrid şampiyonluğu gördü.

Barcelona formasıyla çıktığı 34 maçta 37 kez rakip fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibindeki takım arkadaşları Neymar ve Suarez ile ligin diğer yıldızlarını geride bırakırken, sezonu 1,10 gol ortalamasıyla bitirdi.

Yıldız futbolcu, La Liga'da 34 golle ilk krallığını kazandığı 2009-10 sezonu ile, 46 gol atarak zirveye yerleştiği 2012-13 sezonlarında Barcelona ile şampiyonluk turu attı. 50 gol attığı 2011-12 sezonunun ardından 37 gol kaydettiği geçen sezon da İspanya'da şampiyonluk ipini Real Madrid göğüsledi.

Dzeko'ya yetmedi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, İtalyan ekibi Roma'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamladı ancak ligde Juventus'un üst üste altıncı şampiyonluğunu görmekten kurtulamadı.

Avrupa'nın beş büyük liginde 2,96 ile en yüksek gol ortalamasına sahip 31 yaşındaki Dzeko, 37 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.

Roma, 91 puanla ligin zirvesinde yer alan Juventus'un 4 puan gerisinde sezonu 2'nci tamamladı.

Şampiyonluğa Bayern Münih ambargosu

Bayern Münih'in üst üste 5'inci şampiyonluk ipini göğüslediği Bundesliga'da, 31 golle krallık yarışını Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang zirvede tamamladı.

Bayern Münih'in 18 puan gerisinde ligi 3'üncü sırada bitiren Borussia Dortmund'da 27 yaşındaki Aubameyang, 32 maçta 31 gol kaydederken 2 golün de asistini yaptı.

Gol krallığı şampiyonluğa yetmedi

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla ligi 2'nci sırada tamamlayan PSG'nin yıldız futbolcusu Cavani, 36 karşılaşmada 35 gollük performans sergiledi.

PSG ile üç sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, ilk kez Fransa'da gol krallığına ulaştı.

Türkiye'nin en skorer ismi Love

Spor Toto Süper Lig'de de gol kralı üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'tan çıkmadı.

Ligi 40 puanla 12. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'un 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vagner Love, 23 golle krallık yarışını zirvede bitirdi. Beşiktaşlı Cenk Tosun 20 golle ikinci sırada yer aldı.