ELEMELERDE 6. HAFTA HEYECANI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, 10 Haziran Cumartesi günü 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde 10 Haziaran Cumartesi günü C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.
Günün öne çıkan maçlarında, C Grubu lideri Almanya ile San Marino, E Grubu'nda lider Polonya ile Romanya, F Grubu'nda ise İskoçya ile İngiltere karşılaşacak.
Gruplarda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
C Grubu:
(TSİ 19.00) Azerbaycan-Kuzey İrlanda
(TSİ 21.45) Norveç-Çek Cumhuriyeti
(TSİ 21.45) Almanya-San Marino
E Grubu:
(TSİ 19.00) Kazakistan-Danimarka
(TSİ 21.45) Karadağ-Ermenistan
(TSİ 21.45) Polonya-Romanya
F Grubu:
(TSİ 19.00) İskoçya-İngiltere
(TSİ 19.00) Slovenya-Malta
(TSİ 21.45) Litvanya-Slovakya