Elemelerde 6. hafta heyecanı
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ELEMELERDE 6. HAFTA HEYECANI

Elemelerde 6. hafta heyecanı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, 10 Haziran Cumartesi günü 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, 10 Haziran Cumartesi günü 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde 10 Haziaran Cumartesi günü C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçlarında, C Grubu lideri Almanya ile San Marino, E Grubu'nda lider Polonya ile Romanya, F Grubu'nda ise İskoçya ile İngiltere karşılaşacak.

Gruplarda 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

C Grubu: 

(TSİ 19.00) Azerbaycan-Kuzey İrlanda

(TSİ 21.45) Norveç-Çek Cumhuriyeti

(TSİ 21.45) Almanya-San Marino

E Grubu:

(TSİ 19.00) Kazakistan-Danimarka

(TSİ 21.45) Karadağ-Ermenistan

(TSİ 21.45) Polonya-Romanya

F Grubu: 

(TSİ 19.00) İskoçya-İngiltere

(TSİ 19.00) Slovenya-Malta

(TSİ 21.45) Litvanya-Slovakya

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