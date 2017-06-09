Etimesgut Belediyespor'da Hayati Soydaş dönemi...
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR'DA HAYATİ SOYDAŞ DÖNEMİ...

Etimesgut Belediyespor'da Hayati Soydaş dönemi...

TFF 2'nci ligde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Etimesgut Belediyespor'da teknik direktörlüğe Hayat Soydaş getirildi.

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2'nci lige yükseldikleri ilk sezonda başarılı bir grafik sergileyen ve Play-Off umutlarını son haftalara kadar taşıyan Etimesgut Belediyespor'da Alaaddin Demirözü'nden boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hayat Soydaş getidildi.

Ankara'dan bir hoca ile çalışmak isteyen Etimesgut Belediyespor, haftalardır süren teknik direktör görüşmelerini bugün sonlandırdı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal ile son kez bir araya gelen Hayati Soydaş, tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını da hızla sürdüren Etimesgut Belediyespor'da önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanan 3 oyuncu ile resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor..

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