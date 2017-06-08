ANKARAGÜCÜ, SERKAN BALCI'YI TAKIMDA TUTTU

Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu Serkan Balcı ile tekrar masaya oturarak anlaşma sağladı.

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Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü, iç transferde hız kesmiyor.

Sarı-Lacivertli takım, tecrübeli oyuncusu Serkan Balcı ile tekrar masaya oturarak anlaşma sağladı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bugün bir araya gelen tecrübeli isim Serkan Balcı, şartları kabul ederek 2 senelik yeni sözleşmeye imza attı.

Gelecek yılda da Sarı-Lacivertli formayı giyecek olan Kaptan Serkan Balcı, biten sezonda şampiyon olan takımıyla 26 maça çıkarak ciddi bir katkıda bulundu.

Başkent ekibi, Ömer Bozan, Ferhat Çulcuoğlu, Enes Kubat, Cenk Kaplan, Erhan Şentürk ve Korcan Çelikay ile de sözleşmeyi uzattı.

Ankaragücü’nde sözleşmesi sona eren Harun Aydın ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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