ANKARAGÜCÜ, KORCAN ÇELİKAY İLE "DEVAM" DEDİ

Ankaragücü'nde başarılı ve tecrübeli kaleci Korcan Çelikay ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesi iki yıl yenilenerek uzatıldığı açıklandı

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Ankaragücü'nde başarılı ve tecrübeli kaleci Korcan Çelikay ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesi iki yıl yenilenerek uzatıldığı açıklandı

Atılan imzanın camiaya hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Yiğiner, Korcan’ın geçtiğimiz sezon çok başarılı bir grafik çizerek, takıma büyük katkı sağladığını ifade etti. Bu sezon da aynı başarıyı beklediklerini belirten Yiğiner, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Sarı-Lacivertli takım ile yeni sezonda da devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Korcan Çelikay, “Geçtiğimiz sezon hedeflerimize ulaşıp, şampiyon olduğumuz için çok büyük mutluluk yaşadık. Böylesine büyük bir camiada olmak benim için büyük bir onur kaynağı. Bu sezon aynı başarıyı sürdürerek, Ankaragücü’nü daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Atılan imzalar Ankaragücü ailesine hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.