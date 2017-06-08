Ankaragücü, Korcan Çelikay ile "Devam" dedi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, KORCAN ÇELİKAY İLE "DEVAM" DEDİ

Ankaragücü, Korcan Çelikay ile "Devam" dedi

Ankaragücü'nde başarılı ve tecrübeli kaleci Korcan Çelikay ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesi iki yıl yenilenerek uzatıldığı açıklandı

438 Okunma

Ankaragücü'nde başarılı ve tecrübeli kaleci Korcan Çelikay ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesi iki yıl yenilenerek uzatıldığı açıklandı

Atılan imzanın camiaya hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Yiğiner, Korcan’ın geçtiğimiz sezon çok başarılı bir grafik çizerek, takıma büyük katkı sağladığını ifade etti. Bu sezon da aynı başarıyı beklediklerini belirten Yiğiner, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Sarı-Lacivertli takım ile yeni sezonda da devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Korcan Çelikay, “Geçtiğimiz sezon hedeflerimize ulaşıp, şampiyon olduğumuz için çok büyük mutluluk yaşadık. Böylesine büyük bir camiada olmak benim için büyük bir onur kaynağı. Bu sezon aynı başarıyı sürdürerek, Ankaragücü’nü daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Atılan imzalar Ankaragücü ailesine hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

﻿

Ankaragücü, yeni yıldızlarını keşfediyor
4
19 Mayıs Stadı yıkılıyor...
3
Kenan Özer, 2 sene daha Ankaragücü'nde
6
Ankaragücü, golcüsü ile sözleşme uzattı
1
Ankaragücü'ne 3 belediyeden maddi destek
TFF, 2016-2017 sezonunu tescil etti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿