ANKARAGÜCÜ, YENİ YILDIZLARINI KEŞFEDİYOR

Türk sporuna sayısız yıldızlar kazandıran Ankaragücü, yeni yıldızlar keşfetmek için spor akademisine start veriyor.

Türk sporuna sayısız yıldızlar kazandıran Ankaragücü, yeni yıldızlar keşfetmek için spor akademisine start veriyor.

Yeni yapılanma ile profesyonel eğitim anlayışı içerisinde eğitimlere hazırlanan Ankaragücü spor akademisi, gençleri spora kazandırarak, kötü alışkanlık ve kötü arkadaşlardan uzak tutarak, ülkemize ve Türk Sporuna yararlı bireyler kazandırmayı kendine hedef ediniyor.

Sarı-Lacivertli ekip, alt yapısından yetiştirip, Türk sporuna kazandırdığı sayısız yıldızlara yenilerini eklemek için spor akademisinde eğitimler başlıyor. Tandoğan Tesisleri’nde profesyonel ve lisanslı hocaların gözetiminde gerçekleşecek olan spor akademisi gençleri geleceğe hazırlıyor.

Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009, 2010 ve 2011 doğumlu yaş gruplarını kapsayan Ankaragücü Spor Akademisi eğitimleri için ön kayıtlar başladı.

Spor akademisi kayıtları Tandoğan Tesisleri’nde devam etmekte olup, kayıt için başvuruda bulunacakların aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir:

- Kayıt Formu

- 1 Adet Fotoğraf

- Kimlik Fotokopisi

- Spor Yapmasına Engel Yoktur İbareli Sağlık Raporu

İrtibat Tel: (312) 231 50 78 Dahili ( 116 )