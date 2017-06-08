ETLİKSPOR, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Etlikspor, ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Etlikspor, Anıttepe Avni Bulduk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yenimahallegücü'nü 7-0 mağlup etti.

Etlikspor farklı bir galibiyetle ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Etlikspor, ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Etlikspor, Anıttepe Avni Bulduk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yenimahallegücü'nü 7-0 mağlup etti.

Alınan bu sonucun ardından Ankara 2. U19 Ligi 4. Grup'ta 33 puana ulaşan (namağlup) Etlikspor, ligin bitimine 1 hafta kala grup şampiyonluğunu garantiledi.

Etlikspor'a 7-0'lık farkı getiren goller; 15 ve 17. dakikalarda Atila Dumlupınar'dan, 50'de Volkan Sarı, 60 ve 65'de Özkan Karaboğa, 72'de Yunus Emre Taşmaz ve 76'da Yakup Eren Ermurat'tan geldi.

Farklı galibiyetin ardından konuşan Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, Yenimahallegücü maçında alınan farklı galibiyetten ve ligin tamamlanmasına bir hafta kala gelen şampiyonluktan dolayı genç futbolcularını kutladığını belirterek, "Bu sezon şu ana kadar 13 karşılaşmadan 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç yenilmeden 33 puan topladık. 45 gol atarak 16 gol yedik. Grubumuzda en fazla gol atan, en az gol yiyen takım olduk. Oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Kimi eğitimi ile birlikte, kimi de çalışma hayatı ile bu mücadeleyi sürdürdü. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Gençlerimiz hem spor yapma imkanı buldu hem de bunun yanı sıra önemli başarılar elde etti. Etlikspor Kulübü olarak gençlere yapılacak en önemli yatırımın spor yolu ile olacağı inancıyla onlara spor yapma imkanı sağlayarak aynı zamanda geleceğe yatırım yaptığımıza inanıyorum. Şampiyonluğumuz şimdiden hepimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Teknik Sorumluluğunu Kemal Çiloğlu'nun üstlendiği Etlikspor takımı sahada şu isimlerden oluştu: Muhammed Can Varol (Kaleci), Serdar Şahin (Dk. 58 Ömer Ünver), Davut Kızıltekin, Selman Şimşek, Hüseyin Ünal, Yakut Eren Ermurat, Rafet Arslantepe, Yunus Emre Taşmaz, Atila Dumlupınar (Dk. 74 Hakan Şen), Çağrı Bayar (Dk. 54 Özkan Karaboğa), Volkan Sarı.

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