Yeni Malatya’ya Fransa’dan transfer
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YENİ MALATYA’YA FRANSA’DAN TRANSFER

Yeni Malatya’ya Fransa’dan transfer

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Strasbourg takımından Khalid Boutaib'ı transfer etti.

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Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Strasbourg takımından Khalid Boutaib'ı transfer etti.

Sarı-siyahlı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Strasbourg takımının Faslı forveti Khalid Boutaib ile anlaştıklarını söyledi.

Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Gündüz, geçen sezon 20 gol atan 30 yaşındaki Khalid Boutaib'ın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.
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