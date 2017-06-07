YENİ MALATYA’YA FRANSA’DAN TRANSFER

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Strasbourg takımından Khalid Boutaib'ı transfer etti.
Sarı-siyahlı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Strasbourg takımının Faslı forveti Khalid Boutaib ile anlaştıklarını söyledi.
Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
Gündüz, geçen sezon 20 gol atan 30 yaşındaki Khalid Boutaib'ın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.