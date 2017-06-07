CENGİZ KALACAK MI? NEDEN CHEDJOU?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı NTVSPOR'da katıldığı programda Cengiz Ünder, gelecek sezon takımda kalacak mı sorusuna cevap verdi.

Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, gelecek sezon takımda kalacak mı? Abdullah Avcı NTVSPOR'da katıldığı programda herkesin merakla beklediği soruya cevap verdi.

Avcı, Cengiz Ünder için kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını ancak bir çok takımın oyuncularını izlediğinden haberi ve teklif gelebileceğini söyledi. Abdullah Avcı, Cengiz Ünder'in takımda kalıp 1 sene daha oynamasından yana olduğunu ancak teklif gelirse de ona göre önlem alacaklarını ifade etti.

Aurelien Chedjou, transferini değerlendiren Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

''Chedjou, 4 sene önce Fransa'nın en iyi savunma oyuncusu, Galatasaray'da ilk 2 senesi iyi geçmiş dalgalanmalarından dolayı performansı düşmüş ancak sistemin içinde önemli bir oyuncu olacağını bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum''