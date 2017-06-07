Eyigüngör'ün cezası kaldırıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

EYİGÜNGÖR'ÜN CEZASI KALDIRILDI

Eyigüngör'ün cezası kaldırıldı

Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırdı.

211 Okunma

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan play-off final ilk karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı TBF'nin bir ay hak mahrumiyeti verdiği Eyigüngör'ün, bu kararın ardından ikinci maçta protokol tribününe girdiği gerekçesi ile aldığı 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasının, Tahkim Kurulu kararıyla kaldırıldığı bildirildi.

ETİKETLER
2
Kenan Özer, 2 sene daha Ankaragücü'nde
4
Ankaragücü, golcüsü ile sözleşme uzattı
1
Ankaragücü'ne 3 belediyeden maddi destek
Osmanlıspor'un biten sezondaki rakamları
N'Diaye, Trabzonspor'da gibi
Ankara amatör spor camiasının acı günü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿