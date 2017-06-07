Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme
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MONACO'DAN JARDİM'E YENİ SÖZLEŞME

Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü Leonardo Jardim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü Leonardo Jardim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımı 17 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Ligue 1'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen 42 yaşındaki Jardim, 2014'te Monaco'nun başına geçti.

Jardim, teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin A.D. Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında görev yaptı.

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