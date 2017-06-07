''VAR'' ilk kez test edilecek
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''VAR'' İLK KEZ TEST EDİLECEK

''VAR'' ilk kez test edilecek

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi, 8 Haziran Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.

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Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi, 8 Haziran Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir Kulübü'nün altyapı takımları arasında saat 11.00'de başlayacak maçta hakemler, VAR sistemini Türkiye'de bir müsabakada ilk kez uygulayacak.

VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da izleyecek.
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