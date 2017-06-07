"ARDA, BİLAL ABİSİNDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTVSPOR'da gündemi değerlendirdi. Dilmen, Arda konusunda ne düşünüyoruz diye tekrar konuşmak istediğini söyleyerek başladı.

''Arda'nın davranışı kabul edilemez''

''Arda konusunda dün sıcağı sıcağına söylediğimizden farklı bir durum yok aslında.Söylediklerim farklı algılandı galiba. Arda kardeşimizin Bilal abiye davranışı kabul edilemez. Primle ilgili sadece bir şey bildiğim var. Arda, personel için 85 bin lira toplamış. Allah razı olsun''

''Gazeteciler toplantıyı terk etmeseydi...''

Gazeteci dostlarımız, Arda için kumar oynadığını yazdı. Otele kadın getirdiği yazıldı. Arda'ya itibarsızlaştırma operasyonu başladı. Milli takıma alınmadı Emre Belözoğlu vasıtasıyla milli takıma tekrar alındı. Arda da en son böyle bir hata yaptı. Arda, gazeteciler toplantıyı terk etmeseydi bence başka cümleler söyleyecekti. Bence gazeteciler kalkınca konuşmanın formatı değişti. Eğer bir gazeteciyi stadın dışında tokatlayan insan iki gün önce milli takımda oynuyorken, Arda'ya böyle davranılması. Karada gazeteci dövünce farklı, havadda dövünce farklı oluyor... Denizde olsa ne olur bilmiyorum... Milli takım formasını giyen Arda Turan parayı düşünmüyordur.

''Ülkemizi yurt dışında temsil ediyor''

Dilmen, ''Arda Turan ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Arda Turan'dan dolayı haklı olarak protesto ediyorsunuz. Daha önceki olaylarda basın toplantılarına gidiyorsunuz. Şu maçtan hayırlısıyla döndükten sonra Fatih Terim'in Arda'yı çağıracağına ve Arda'nın üzüntüsüne eşlik edeceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

''Arda, Bilal abisinden özür dilemeli''

Milli takımda gazetecinin ne işi var. Bir gün sonra gitsin. Yönetimsel zaafiyet var. Gazeteci bir gün sonra gitsin. Biz kendimizce olaylara davetiye çıkarıyoruz. Bu çoçuk genç bir oyuncu. Kimsenin namusunda gözü olmayan bir çocuk. Kazanılması gereken bir oyuncu. Arda, Bilal abisinden özür dilemeli. Arda'nın pişman değilim söylemi de hata. Arda pişman olmalı. Büyüğüne değil küçüğüne de vurmamalı. Milli takımda yaşanan olayların sonrası oluşan birikimde bütün suç kişilere yıkılmamalı. Bu düzen böyle gitmez. Barıştan zarar gelmez, başırsınlar. Bu ülkenin zaten bir sürü sorunu var. Barış zamanı...Gazeteci de doğru yazmalı. Nereden biliyorsun Arda'nın paragöz olduğunu?

Rıdvan Dilmen, ''şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki federasyon başkanı adayı olmayacağım! Bu konuşmalarımı federasyon başkanı olacağıma dayandırarak değerlendirmesinler'' dedi.