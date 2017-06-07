Lens, oynamak istediği takımı açıkladı
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LENS, OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI

Lens, oynamak istediği takımı açıkladı

Bonservisi Premier League'den düşen Sunderland'de bulunan Jeremain Lens, geleceği hakkında açıklamada bulundu.

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Bonservisi Premier League'den düşen Sunderland'de bulunan Jeremain Lens, geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın kadrosunda görmek istediği Lens, milli takım kampında Hollanda basının konuyla ilgili sorusu üzerine, gerçekten Fenerbahçe'de oynamak isterim ancak bunun iki yönlü bir durum olması gerekiyor" dedi.

''Bekleyip, ne olacağını görelim''

"Beşiktaş'ın ilgisini duydum. Bekleyip, ne olacağını görelim. Ben hiçbir kulüple konuşmadım, menajerime sormanız lazım. Fenerbahçe ile görüşmemde, karşılıklı devam etmek istediğimizi belirttik. Şimdi mümkün olup olmadığını görmeliyiz''
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