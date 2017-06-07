Erik Johansson, Beşiktaş'ın radarında
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ERİK JOHANSSON, BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Erik Johansson, Beşiktaş'ın radarında

Transferde stoper bölgesine öncelik veren Beşiktaş'ın listesinde Kopenhag'dan Erik Johansson var.

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Transferde stoper bölgesine öncelik veren Beşiktaş'ın listesinde Kopenhag'dan Erik Johansson var.

Stoper bölgesi için bir yandan Mangala ve Vida için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş, diğer yandan alternatifler için de harekete geçti.

Marcelo'nun iyi bir bonservis karşılığında satılabileceğini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, 2 stoper transfer etmeyi planlıyor..

Transfer komitesinin gündeminde, Kopenhag'dan Erik Johansson da var. İsveçli stoperin, bir süredir futbolcu izleme komitesi tarafından takip edildiği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncunun hem kaliteli, hem de maliyetinin düşük olması, transferi de cazip kılıyor.

2021 yılına kadar Danimarka ekibiyle sözleşmesi bulunan Johansson için öncelikle kiralama opsiyonu öne çıkıyor.

Kopenhag'ın kiralamaya sıcak bakmaması halinde Johansson'un bonservisini almak için girişimler başlayacak.

Bu sezon Kopenhag formasıyla 46 resmi karşılaşmaya çıkan Erik Johansson, bu maçların tamamında ilk 11’de forma giydi. 

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