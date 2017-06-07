Badmintoncular tam gaz!
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BADMİNTONCULAR TAM GAZ!

Badmintoncular tam gaz!

Badminton Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını Endonezya'nın başkenti Jakarta kentinde sürdürüyor.

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Badminton Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını Endonezya'nın başkenti Jakarta kentinde sürdürüyor.

Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Badminton Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde 3 Mart-15 Nisan tarihlerinde Endonezya'nın Bandung şehrinde gerçekleştirdiği kampın ardından 3 Haziran Cumartesi gününden itibaren bu kez başkent Jakarta'da kampa girdi.

Tangkas Kulübündeki yapılan ve 23 Haziran Cuma günü sona erecek kampta sporcular Emre Lale, Muhammed Ali Kurt ve Murat Şen yer alıyor.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, badmintonda kota sisteminin dünya sıralamasına puan veren müsabakalarda puan toplamaya dayandığına dikkati çekti.

2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra ara vermeksizin müsabakalara sporcu göndermeye devam ettiklerini belirten Özmekik, "Bu nedenle bir sporcunun asgari olarak yılda 20 müsabakaya gitmesi gerekiyor." dedi.

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