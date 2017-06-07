Barcelona'da yol ayrımı
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BARCELONA'DA YOL AYRIMI

Barcelona'da yol ayrımı

İspanya basketbolunun önde gelen takımlarından Barcelona Lassa'da Yunan başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.

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İspanya basketbolunun önde gelen takımlarından Barcelona Lassa'da Yunan başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.

Barcelona Kulübünün basketbol şube müdürü Joan Blade tarafından düzenlenen basın toplantısında, Bartzokas'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Yunan antrenör, Barcelona'da sadece bir sezon görev yapmış oldu.

Son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona Lassa, Kral Kupası'nda yarı finalde elendikten ve THY Avrupa Ligi'ni 11. basamakta tamamladıktan sonra İspanyol ligini 6. sırada bitirmişti. Barcelona, 12 yıl aradan sonra ligde ilk kez play-off çeyrek finalinde elenerek sezonu kapatmıştı.

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