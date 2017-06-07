BURSA'DA "HİBRİT ÇİM" DÖNEMİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 yıl önce yaptırılan yeni statta saha zemini hibrit çime dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, zemin yenileme çalışmalarının devam ettiği statta incelemelerde bulundu.

Bursa'nın marka kent olması yolunda şehre kazandırılan en önemli eserlerden birinin de stat olduğunu dile getiren Altepe, “Büyükşehir Stadyumu özenerek yaptığımız, 8 yılı aşkın süre uğraştığımız büyük bir projeydi. Dünya çapında bir eser oldu. 44 bin kişilik stadyum, timsah figürüyle de dünyanın takip ettiği statlar arasında. Ambiyansı, tribün bütünlüğü ile herkesin takdirini kazanıyor." dedi.

Altepe, 1,5 yıldır kullanılan statta zeminde sıkıntıların bulunduğunu anlatarak, "Hatalar, eksikler vardı. Suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan eksikler vardı. Şimdi bu kil tabakasını değiştirirken riske girmemek için kaliteli hibrit çim ekiyoruz. Sıkıntılı toprak tabakası kalkıyor. Hibrit döşeme işlemi haziran ayı içinde bitecek. Ağustos ayında da yeni zemin hazır hale gelecek." diye konuştu.

Eski çimlerin kaldırıldığı zeminde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.