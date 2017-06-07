KONYA'DA "KOCAMAN" AYRILIK

Gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Aykut Kocaman, basın toplantısı düzenleyerek Atiker Konyaspor'a veda etti. Fenerbahçe'de yarım kalan işleri olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, Konyaspor'a ve Konya halkına teşekkür etti.

Kocaman, ''geldiğimizde sıkıntılar vardı. Yürümek isteyen şehir. Sadece sportif başarı değil bu sene kupayı kazanarak Avrupa'ya gittik. Konyaspor tesisleri stadı ve kulüp yapısıyla örnek bir kulüp'' ifadelerini kullandı.

Kocaman'dan Mustafa Reşit Akçay yorumu

''Sayın başkan ve yönetim kurulunun büyük çabasıyla maaşlar erken ödeniyordu. Oyuncu ve personel ödemeleri zamanında yapıldı. Eğer başarılı olduysak ne mutlu bana ne mutlu Konyaspor'a. Mustafa Reşit Akçay Konyaspor'a hayırlı olsun. Konyaspor dokusuna uygun. Avrupa'da iyi istatistikleri var''

''Fenerbahçe ile anlaşmasaydım...''

''Fenerbahçe ile anlaşmasaydım Konyaspor'da göreve devam edecektim. Bir gün şartlar tekrar oluşursa,Konyaspor seve seve döneceğim bir kulüptür! Konyaspor çok iyi yerde. Diliyorum ki bu çıta biraz daha yukarı çıkar. Konya Külübüne ve Konya halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ülke genel anlamda zorluklar geçirirken bu tür davranışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Birleşmeler ne kadar zor oluyorsa ayrılıklar da o kadar anlamlı olmalı diye düşünüyorum''