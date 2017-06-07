Beşiktaş'tan ayrılan ilk isim Rhodolfo oldu
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BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN İLK İSİM RHODOLFO OLDU

Beşiktaş'tan ayrılan ilk isim Rhodolfo oldu

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılan ilk isim Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo oldu. Flamengo ile Rhodolfo konusunda el sıkışan siyah-beyazlı kulüp, KAP'a transfere ilişkin resmi açıklama yaptı.

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Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılan ilk isim Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo oldu. Flamengo ile Rhodolfo konusunda el sıkışan siyah-beyazlı kulüp, KAP'a transfere ilişkin resmi açıklama yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

2 yıl önce Gremio takımından 3.3 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Rhodolfo, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

Bu sezon 10 maçta forma giyen Brezilyalı stoper, 1 gol attı.  

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