ANKARAGÜCÜ'NE 3 BELEDİYEDEN MADDİ DESTEK

Ankaragücü’nün mali sorunlarına destek olabilmek amacıyla CHP’li Yenimahalle ile AK Parti’li Keçiören ve Mamak Belediyeleri bu ayki Meclis toplantılarında 200’er bin TL nakdi yardım kararı aldılar.

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Şampiyon Ankaragücü’nün mali sorunlarına destek olabilmek amacıyla CHP’li Yenimahalle ile AK Parti’li Keçiören ve Mamak Belediyeleri bu ayki Meclis toplantılarında 200’er bin TL nakdi yardım kararı aldılar.

Ankara’nın en önemli markalarından Ankaragücü’ne, ilçe belediyelerinden nakdi yardım kararları çıktı.

Yenimahalle, Keçiören ve Mamak Belediyeleri bu ay yapılan Meclis toplantılarında 200’er bin TL nakdi yardım kararı aldı.

Üç belediyenin kararıyla kulübe yapılacak toplam yardım rakamı da 600 bin TL oldu.

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‘POLEMİK DEĞİL, İCRAAT YAPMAK’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 200 bin TL’lik yardım kararlarıyla ilgili, “Ankaragücü köklü bir geçmişi olan Başkentimizi temsil eden bir takımdır. Azdan az, çoktan çok destek verilirse Ankaragücü yaşamaya devam edecek ve bu destekle çok daha büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıracaktır. Yerel bir yönetici olarak benim görevim sorumlu olduğum kenti güzelleştirmek olduğu kadar elimden geldiği, bütçem izin verdiği kadar Ankara’nın gelişmesi için katkıda bulunmak. Benim görevim kısır çekişmeler, polemikler yaratmak değil, icraat yapmak. Ankaragücü konusundaki tavrım da budur. Ben söz verdim ve yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. Ankaragücü, Ankaralıyım diyen herkesin takımı olmalıdır, ortak paydamız olmalıdır” diye konuştu.

‘ÖNEMLİ OLAN BEN DE VARIM DEMEK’

Meclis’ten aldıkları yetkiyle 200 bin TL yardım yapacaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Ankaragücü, şehrimizin takımı. Son 4-5 yıldır yaşadığı süreç, bulunduğu konum tüm Ankara’yı olduğu gibi bizi de rahatsız ediyordu. Belediyelerin belki bu konuda elleri çok geniş değil ama iyi kötü, az da olsa çok da olsa istediğimiz bu konuda destek almaları. Bu konuda meclisimize Başkanlık Yazısı’nı getirdik. Sadece Ankaragücü olarak değil, bizim diğer amatör kulüplerle ilgili de çalışmalarımız var. Onun için geniş yetki aldık. Rakam önemli belki ama rakamdan öte önemli olan bu işte ben de varım demektir. Mamak olarak Mamaklı hemşerilerimiz adına biz de varız diyerek bu kararı aldık” ifadelerini kullandı.

‘KATKIMIZ BİR NEVİ CAN SUYU GİBİ’

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise özetle şunları söyledi: “Ankaragücü, Ankara’nın en önemli markası, bunu hep söylüyoruz. Yaşaması ve daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz. Belediyelerin destekleri biliyorsunuz profesyonel liglere olmuyor ama farklı yollarla destek olmaya çalışıyoruz. Ankaragücü’nün kendi öz kaynaklarıyla ayakta durarak hak ettiği yerde bulunması en büyük arzumuz. Bizi katkımız da bir nevi can suyu gibidir. Kulübün kurumsallaşması ve sürekliliği önemli. Süreklilik açısından da sağlam bir temel üzerinde durması lazım. Fırsat buldukça yeni ligindeki maçlara da gitmeyi istiyorum. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum, İnşallah Süper Lig’de görmeyi de istiyoruz.”