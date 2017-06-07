OSMANLISPOR'UN BİTEN SEZONDAKİ RAKAMLARI

Osmanlıspor, 34 maçlık lig maratonunda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 beraberlik alan mor-sarılılar, 37 gol atarken, 45 golü de kalesinde gördü.

İLİŞKİLİ HABER N'Diaye, Trabzonspor'da gibi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2016-2017 sezonunu 38 puan ve averajla 13. sırada tamamladı.

34 maçlık lig maratonunda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 beraberlik alan mor-sarılılar, 37 gol atarken, 45 golü de kalesinde gördü.

Osmanlıspor, 18 haftadan oluşan ikinci yarı maçlarında sahasında galibiyet alamadı. Başkent ekibi sahasında sadece Bursaspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Mor-sarılılar ikinci devrede deplasmanda Adanaspor'u 5-1, Kayserispor'u 4-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulaştı.

Başkent temsilcisi sahasında ise Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Osmanlıspor sezon boyunca iki teknik direktörle çalıştı. Süper Lig'e çıktığı günden beri takımının başında bulunan Mustafa Reşit Akçay, 25. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında alınan 3-2'lik yenilgi sonrasında istifasını verdi.

Akçay'ın istifasının ardından Hamza Hamzaoğlu takımın başına getirildi. Hamzaoğlu, 26. haftadaki Gaziantepspor maçıyla takımda görev aldı. Geride kalan 9 haftada takımı Hamzaoğlu sahaya çıkardı.

Osmanlıspor'da görev alan 2 teknik adam, toplamda 30 futbolcuya forma şansı verdi.

İLİŞKİLİ HABER Serdar Gürler, Osmanlıspor ile anlaştı

"İhtiyar delikanlı" Numan Çürüksu

Osmanlıspor'un 32 yaşındaki stoperi ve takım kaptanı Numan Çürüksu, 32 kez 90 dakika sahada kalarak, en fazla forma giyen isim oldu.

Numan ayrıca, toplamda da 2 bin 880 dakika formasını ıslatırken, başkent ekibinde bu alanda en fazla sahada kalan isim olarak dikkati çekti.

Çek stoper Vaclav Prochazka 29 kez 90 dakika ve toplamda 2 bin 610 dakika, Litvanyalı kaleci Zydrunas Karcemarskas 27 kez 90 dakika ve toplamda ise 2 bin 430 dakika forma giyerek, Numan'ın ardından sıralandı.

Takımın üçüncü kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Lukasz Szukala, Raul Rusescu ise sadece birer kez 90 dakika sahada kaldı.

Ara transferde Kayserispor'a verilen Raheem Lawal'ın yanı sıra Cheick Diabate, Tugay Kacar, Sinan Kurt, Engin Bekdemir, Erdal Kılıçaslan ve Burak Ağaoğlu ise formalarını 90 dakika süreyle ıslatamadı.

﻿ Futbolcu Bilgisi Numan Çürüksu kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri

Sadece 1 dakika

Başkent ekibinin genç oyuncularından Tugay Kacar sadece 1 dakika forma giyerek bu alanda sahada en az kalan futbolcu oldu.

Tugay, ligin 10. haftasında Ankara'da oynanan ve 1-1 sona eren Kayserispor karşılaşmasında 1 dakika sahada kalabildi.

Osmanlıspor'da Burak Ağaoğlu 15, Sinan Kurt ise 32 dakika sahada kalarak, en az forma giyen isimler olarak öne çıktı.

İLİŞKİLİ HABER Osmanlıspor'un altyapısında OJT modeli

Gollerde 11 ayrı isim

Osmanlıspor'un 34 maçlık lig maratonunda kaydettiği 37 golde 11 futbolcunun ismi yer aldı.

Başkent ekibinin bir golünü ise Akhisar Belediyesporlu Serdar Kesimal kendi kalesine attı.

Kamerunlu oyuncu Pierre Webo, 9 golle takımının en skorer ismi oldu. Webo'nun bir golü de penaltı atışından geldi.

Webo'nun ardından orta sahanın çalışkan isimleri Musa Çağıran ve Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ise kaydettikleri 6 golle takımın gol yüküne ortak oldu.

Osmanlıspor sezon boyunca 4 penaltı kazandı. Bunlardan birisi kaçarken, diğerleri ise golle sonuçlandı. Aminu Umar takımda penaltı atışını kaçıran tek oyuncu olurken, yine Umar, Webo ve Musa Çağıran kazanılan penaltı atışlarını gole çevirdi.

﻿ Futbolcu Bilgisi Pıerre Achılle Webo Kouamo kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri

Vaclav kaleyi şaşırdı

Osmanlıspor'un Çek stoperi Vaclav Prochazka kendi kalesine gol atarak şanssızlık yaşadı.

Milli futbolcu, takımının Akhisar Belediyespor ile başkentte oynadığı ve 4-0 kaybettiği müsabakada kendi kalesine gol atan isim oldu.

Kartlar

Osmanlısporlu futbolcular sezon boyunca 3 kez kırmızı kart gördü.

Orta saha oyuncularında Musa Çağıran 9. haftadaki Gaziantepspor, Mehmet Güven 12. haftadaki Atiker Konyaspor, Koray Altınay da 23. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

Takımın en fazla forma giyen ismi Numan Çürüksu, oynadığı 32 karşılaşmada 10 kez sarı kart gördü. Yine sahada en fazla kalan oyunculardan Prochazka 8, Ndiaye ve Musa Çağıran da yedişer kez sarı kart görerek sezonu tamamladı.