ANKARA AMATÖR SPOR CAMİASININ ACI GÜNÜ

Ankara amatör spor camiasının acı günü.

Ankara amatör spor camiasının acı günü.

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Futbol İl Temsilcisi Yardımcı Hüseyin Evin vefat etti.

Bu acı haberi alan Ankara amatör spor yöneticileri, taziye mesajlarını yayınlayarak Evin ailesinin acısını paylaştı.

Merhum Hüseyin Evin'in cenazesinin 07.06.2017 Çarşamba (Bugün) günü Solfasol Dua Camii'nde (Halil Naci Mıhcıoğlu İlköğretim Okulu yanı ) kılınacak ikindi namazına müteakip Solfasol Mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Hüseyin Evin'in vefatının ardından bir mesaj yayınladı:

"Karakteri, duruşu ve dürüstlüğü ile bana ilham veren, en zor günlerimde baba şevkati ile bana destek olan Hüseyin babamızı maalesef kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.. Kendisine Allah'ta rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.. Amatör spor camiasının başı sağolsun... İnna lillahi ve inna ileyhi raciun..."

Klasspor ailesi olarak merhum Hüseyin Evin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

ETİKETLER