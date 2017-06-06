TFF, 2016-2017 SEZONUNU TESCİL ETTİ

2016-2017 sezonu ligleri tescil edildi.

2016 - 2017 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2.Lig, Spor Toto 3.Lig, Ziraat Türkiye Kupası sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2016 - 2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig puan cetvelinin ekteki şekli ile tesciline,

Spor Toto Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Beşiktaş A.Ş.'nin Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Spor Toto Süper Lig'de 16., 17. ve 18. sırayı alan Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantepspor ve Adanaspor A.Ş. takımlarının TFF 1. Lig'e düşürülmelerine,

TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sırayı alan Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Göztepe A.Ş. takımlarının Spor Toto Süper Lig'e yükseltilmelerine,

TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 16., 17. ve 18. sırayı alan Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, ve Mersin İdmanyurdu takımlarının Spor Toto 2. Lig'e düşürülmelerine,

Spor Toto 2. Lig müsabakaları sonucunda Beyaz Grubu 1. olarak tamamlayan İstanbulspor A.Ş. ve Kırmızı Grubu 1. olarak tamlayan MKE Ankaragücü ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımlarının TFF 1. Lig'e yükseltilmelerine,

Spor Toto 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta 16., 17., ve 18. sıraları alan, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş. ve Ofspor A.Ş. takımları ile Kırmızı Grup'ta 16., 17. ve 18. sıraları alan Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor takımlarının Spor Toto 3. Lig'e düşürülmelerine,

Spor Toto 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grubu 1. olarak tamamlayan Sancaktepe Belediyespor, 2. Grubu 1. olarak tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grubu 1. olarak tamamlayan Afjet Afyonspor ile grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Altay, Silivrispor ve Sakaryaspor A.Ş. takımlarının Spor Toto 2. Lig'e yükseltilmelerine,



Spor Toto 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grupta 16., 17., 18. ve 19. sıraları alan Kartalspor, Beylerbeyispor, Kütahyaspor ve Manavgatspor, 2. Grupta 16., 17., ve 18. sıraları alan Dersimspor, Derince Spor A.Ş., ve Türk Metal Kırıkkalespor, 3. Grupta 16., 17., ve 18. sıraları alan Maltepespor, Denizli Futbol A Spor, ve Orduspor takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

2016 - 2017 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda başarılı olan Yeni Altındağ Belediyesi Spor (Ankara), Erokspor (İstanbul), Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Şanlıurfa), Osmaniyespor (Osmaniye), Turgutluspor (Manisa), Ergene Velimeşe Spor (Tekirdağ), Güzelorduspor (Ordu), Utaş Uşakspor A.Ş. (Uşak) ve Arsinspor (Trabzon) takımlarının Spor Toto 3.Lig'e yükseltilmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 05.06.2017 tarih ve 51 sayılı toplantısında; karar verilmiştir.