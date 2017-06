MEHMET SEPİL: "HAYALLERİMİZİ TEK TEK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

TFF 1. Lig Play Off finalinde Eskişehirspor'u yenerek 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe'de coşku gece gündüz devam ediyor.

Başkan Mehmet Sepil, "İzmir'in neden Süper Lig'de takımı yok?" sorusunu tarihe gömdüklerini belirterek, "Yıllarca süren özlem bitti ama bizim işimiz daha bitmedi. Süper Lig'e çıkmak Göztepe açısından bir son değil, başlangıç. Ara hedefimizi tutturduk. Ana hedef bu ligde kalıcı olmak. Daha çok çalışacağız ve el ele kulübümüzü Avrupa arenasına taşıyacağız. Hayallerimizi tek tek gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Şu an Süper Lig zaferinin tadını çıkaracaklarını anlatan Sepil, "Yeni sezona dair yapacaklarımızı en kısa sürede planlayacağız. Önümüzde 14 Haziran var. Asıl kutlamayı kuruluş yıl dönümümüzde yapacağız. Şimdi play off şampiyonluğunun tadını çıkaralım" dedi. Mehmet Sepil, iskelet kadroyu bozmadan yeni yapılanma gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.



Başkan Vekili Talat Papatya da çok önemli bir başarı yakaladıklarını dile getirdi. Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcuları kutlayan Papatya, "Eski çalıştırıcımız Okan Buruk'un da hakkını yemeyelim. Bu şampiyonlukta onun da payı var. Yılmaz Vural son 9 haftada takıma çok şey kattı. Gece gündüz çalıştı. Futbolcularımız da sonuna kadar kupaya inandı" yorumunu yaptı. Türkiye'nin Göztepe'yi çok özlediğini anlatan Talat Papatya, "Ülkenin her yerinden tebrik mesajları aldık. İnsanlar bize, 'Siz 4 büyük kulüpten biri olacaksınız' cümlesini kuruyor. 3 senede 2'nci Lig'den buralara geldiysek, biz çok daha çok iş başarırız. Taraftarımızla, camiamızla ve kentimizle kenetlendik. Ancak sadece Süper Lig'e yükselmek bize yeterli olmayacak. Tarihte ilk kez Avrupa'da yarı final oynayan Türk takımı olarak yeniden uluslararası arenada var olacağız" diye konuştu.



YILMAZ VURAL HAYRAN KALDI



Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarıp, bu başarıyı dördüncü kez yakalayan Teknik Direktör Yılmaz Vural, dün Güzelyalı'da gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarına hayran kaldığını söyledi. 32 senelik teknik adamlık kariyerinde ilk kez bu kadar büyük bir coşku yaşadığını dile getiren Vural, "Ben göreve geldiğimden beri bu şöleni hayal ediyordum. Hiçbir kulüpte böyle bir kutlama organizasyonu görmedim. Göztepe'nin Türkiye'nin en büyük camialarından biri olduğunu bir kez daha anladım. Üstü açık otobüsle Güzelyalı'ya girdiğimiz anda dilim tutuldu. Çılgınca eğlenen, bizi bağrına basan insan selini görmek kimseye nasip olmaz" diye konuştu.



Sabaha karşı saat 05.00 civarı evine girdiğini ifade eden Vural, "Bu mutluluğu hak ettik. Futbolcularım Süper Lig'e çok inandı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Bizim arkamızda bu taraftar oldukça, sırtımız yere gelmez. Süper Lig'de de müthiş bir coşku olacak. İzmir diğer takımlar için sezonun en zor deplasmanı haline gelecek" dedi.



KRAL'DAN MESAJ VAR



Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, gollerine Süper Lig'de devam edeceğini söyledi. Geride kalan sezonda 21 kez ağları sarsıp taraftarın gönlünde taht kuran golcü futbolcu yaptığı açıklamada, "Benim başka takımlara gideceğimi iddia edenler seneye beni iyi izlesin. Göztepe'de gollerime devam edeceğim. Burada çok mutluyum. Türkiye'ye transfer olarak kariyerimin en isabetli kararlarından birini verdim. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum, parti devam edecek" dedi.



TÜM TÜRKİYE KUTLADI



Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkması yurt genelinde de büyük yankı uyandırdı. İzmir'de gece gündüz şampiyonluk kutlanırken, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Trabzon, Manisa ve Sakarya'da coşku tavan yaptı. İstanbul'da yaşayan binlerce Göztepeli araç konvoylarıyla zaferi kutladı. Diğer şehirlerde de Göztepe-Eskişehirspor karşılaşması büyük bir heyecanla takip edildi. Süper Lig'de yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor'un taraftarları sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla Göztepe'yi tebrik etti. Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa'da yaşayan gurbetçilerimiz de Süper Lig sevincine ortak oldu. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Göztepe'yi tebrik etti.



ÜNLÜLERDEN TEBRİK



Süper Lig hasretine son veren Göztepe'nin başarısı ünlü simaları da coşturdu. Koyu Göztepe taraftarı olan oyuncu Rıza Kocaoğlu, Antalya Stadı'nda büyük bir heyecanla maçı takip ederken, Nejat İşler, Hayko Cepkin, Sümer Ezgü, Uğur Dündar ve Sıla Gençoğlu da sarı kırmızılıları tebrik etti.



Nejat İşler, "Şimdi statlarda İzmir marşı daha anlamlı olacak. Çünkü İzmir'in çocukları İzmir'den söyleyecek. Tebrikler Göztepe" mesajını yayınlarken, Hayko Cepkin de "İzmir'in dağlarında çiçekler açtı" ifadesine yer verdi. Gazeteci Uğur Dündar "Yımaz Hoca'ya, ekibine, futbolcularına ve muhteşem seyirciye alkışlar, alkışlar, alkışlar" şeklinde mesaj yayınladı. Sümer Ezgü ise "Yılmaz Vural Spor Akademisi'nden okul arkadaşımdır. Türkiye'de futbolu en iyi bilen teknik adamlardandır. Tebrik ediyorum" cümlesini kurdu.



SİTE HACKLENDİ



Göztepe'nin Antalya Stadı'nda Süper Lig'e çıktığı gece bir grup taraftar tarafından resmi sitesinin hacklenmesi ilginç görüntülere yol açtı. Siteyi 5 dakikalığına ele geçiren bir grupu taraftarın, "Yılmaz hoca, şampiyon yaptın bizi, gözümüzden öp bizi. Biz de elinden öpelim tatlıya bağlansın bu mevzu" ifadelerine yer vermesi yüzlerde tebessüm bıraktı.

Bora Aslan