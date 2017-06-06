Sinan Gümüş yol ayrımında!
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SİNAN GÜMÜŞ YOL AYRIMINDA!

Sinan Gümüş yol ayrımında!

Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim ise son haftalarda çıkışa geçen golcü oyucuyu takımda tutmak istiyor.

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Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim ise son haftalarda çıkışa geçen golcü oyucuyu takımda tutmak istiyor.

Galatasaray'da Sinan Gümüş ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Sinan, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu ile görüşen Başkan Dursun Özbek, takım için önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Yönetim, Sinan'ın 600 bin Avro'luk yıllık ücretine zam yaparak, oyuncusunu takımda tutmayı hedefliyor.

Sinan Gümüş'e, Benfica ile Atalanta'nın yanı sıra Almanya ve İspanya'dan da tekliflerin olduğu iddia ediliyor. Bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada 914 dakika sahada kalan Sinan, 7 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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