Süper enduro heyecanı İzmir'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER ENDURO HEYECANI İZMİR'DE

Süper enduro heyecanı İzmir'de

Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 17-18 Haziran'da İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

178 Okunma

Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 17-18 Haziran'da İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bergama Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin katkılarıyla düzenlenecek ikinci ayak yarışlarının 17 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacağı, bir gün sonra da final yarışlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Bergama Ekstrem Yarış Pistindeki ikinci ayak yarışlarında katılımcıların 8 kategoride mücadele edeceği belirtildi.

Şampiyonanın Afyonkarahisar'da koşulan ilk ayak yarışlarında SüperEnduro GP'de Sinan Memnun, gençlerde Emre Coşar, hobi kategorisinde Gökhan Kart, ustalarda Yunus Muşmul, veteranda Hüseyin Veziroğlu, prestij kategorisinde Sinan Memnun, trialde ise Engin Ceylan birinci olmuştu.

ETİKETLER
1
Fethi Yaşar, Ankaragücü'ne verdiği sözü tuttu
Serdar Özkan resmen Gençlerbirliği'nde
1
Gençlerbirliği'nin sekizinci olması engellenemedi!
5
Serdar Gürler'den veda mesajı
4
Gençlerbirliği'nde Serdar gitti, yeni 'Serdar' geldi!
3
Ankaragücü, Serkan Balcı ile uzatmaya yakın
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿