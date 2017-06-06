GÖZTEPE'NİN SEZON KARNESİ

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe'de kaleci Günay Güvenç, play-off maçları dahil 37 maçta da 90 dakikada sahada kaldı ve takımın en istikrarlı ismi oldu.

Ligde normal sezonda 34 maçta 15 galibiyet (1'i hükmen), 8 beraberlik ve 11 yenilgi alan Göztepe, sezonu 53 puanla 5. sırada bitirdi. Rakip filelere 55 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 51 gol gördü. Play-off'ta 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon 27 oyuncunun mücadele ettiği Göztepe'de ilk yarıda forma giyen isimlerden Doğa Kaya futbolu bırakırken, Gökhan Karadeniz Bandırmaspor'a, Mehmet Erdem Uğurlu Büyükşehir Gaziantepspor'a, Famoussa Kone ise Samsunspor'a kiralık olarak gitti. Leroy George ise Adana Demirspor'a transfer oldu.

- En fazla forma giyen Günay Güvenç

2015-2016 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan kaleci Günay Güvenç, bu sezon transfer olduğu Göztepe'de 37 maçta da 90 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim oldu. Play-off finalinde Eskişehirspor karşısında penaltı atışlarında iki kurtarış yapan Günay, toplamda 3 bin 330 dakika forma giyerek takımının Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı.

Günay'ın ardından en istikrarlı isimler Leo Schwechlen (36 maç-3 bin 240 dakika), Halil Akbunar (35 maç-2 bin 978 dakika), Adis Jahovic (33 maç-2 bin 931 dakika) oldu.

- En golcü Adis Jahovic

Bu sezon play-off'lar dahil 35 gole imza atan Adis Jahovic-Umut Nayir ikilisinden Adis Jahovic 22 golle en golcü isim olurken, Umut Nayir de 13 gole ulaştı.

Halil Akbunar'ın 7 gol attığı sarı-kırmızılı ekipte, Tayfur Bingöl 6, Prince Segbefia 3, Murat Akın ile Lokman Gör 2, Emre Aygün, Gökhan Karadeniz, Gençer Cansev ve Leo Schwechlen de birer gole imza attı.

- Sarı ve kırmızı kartlar

Bu sezon 96 sarı ve 6 kırmızı kartla cezalandırılan sarı-kırmızılı ekipte sadece 4 futbolcu kart görmedi. Tayfur Bingöl'ün 13 sarı kart gördüğü Göztepe'de Gosso 10, Adis Jahovic ise 9 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk devresinde Göztepe'de forma giyen Gökhan Karadeniz iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Gençer Cansev, Halil Akbunar, Lokman Gör ve Mehmet Erdem Uğurlu da birer kez takımlarını eksik bıraktılar.

- 2016-2107 sezonu raporu

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Göztepe'nin 2016-2017 sezonu raporu şöyle: