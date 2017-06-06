TUDOR'DAN İLK 3 AY VE GOMİS AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, geride bıraktığı dönemi değerlendirdi. Hırvat teknik adam, "Hocalık yapmadım, politik davrandım" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekibe transferi gündemde olan Bafetimbi Gomis hakkında ise Tudor, "Fransa Ligi'nde 20 gol atmış oyuncu iyi oyuncudur" dedi.

Igor Tudor, sarı kırmızılı takımda geçirdiği üç buçuk ayın değerlendirmesini yaptı. Hırvat teknik adam, takımda ciddi sorunlarla karşılaştığını belirtirken, "Geldiğimde durum çok karışıktı. Soyunma odasındaki problem küçük bir olay değildi. Burada üç ayda edindiğim tecrübe, normal bir takımda üç senede yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Buradaki hal, politik olmaya daha çok zorladı"

Takımın başına geçtiğinde oyuncuların fiziksel durumunun çok kötü olduğunu belirten Tudor, "Bir hoca tabii ki kulüp içinde bazı zamanlarda politik hareket edebilir. Ama politik olma oranı böyle çok üstte olmaz. Ancak buradaki hal, beni hocalığı daha az yapıp, politik olmaya daha çok zorladı" dedi.

"Geldiğimde Sneijder kondisyon olarak hiç iyi durumda değildi"

Takımda büyük değişiklikler yaşanmasının artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Tudor, Wesley Sneijder hakkında da konuştu.

Hırvat teknik adam, "Bazı kilit oyuncular üzerine oyun kurarsınız. Son iki sezona bakıldığında, oynanan futbol tarzı, Wesley'e dayalı. Geçirdiğimiz üç ayda kendisiyle iyi bir ilişkim vardı. Kondisyon olarak, geldiğimde hiç iyi durumda değildi. Ama daha sonra antrenmanlarda kendisini geliştirdi" diye konuştu.

"Fransa Ligi'nde 20 gol atmış oyuncu iyi oyuncudur"

Igor Tudor, Galatasaray'a transferi gündemde olan Bafetimbi Gomis hakkında da açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Fransa Ligi'nde 20 gol atmış oyuncu iyi oyuncudur" dedi.