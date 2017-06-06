BRUMA'NIN YERİNE JOEL CAMPBELL

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Bruma'nın yerini Joel Campbell ile doldurmak istiyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Bruma'nın yerini Joel Campbell ile doldurmak istiyor.

Galatasaray, Bruma'dan boşalan sol kanat için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar da gündeme gelen son isim ise Joel Campbell.

Yönetim, bonservisi Arsenal'de olan ve sezonu Sporting Lizbon'da kiralık geçiren Kosta Rikalı golcü için girişimlere başladı. Campbell için 3 milyon Avro'nun gözden çıkarıldığı belirtildi.

Başkan Dursun Özbek, Igor Tudor'un da olumlu rapor verdiği Campbell'ı kamp dönemine yetiştirmek istiyor.

Yönetimin, kanatlarda ve forvet bölgesinde oynayabilen oyuncu için hafta içinde İngiltere'ye giderek, Arsenal kulübü ile masaya oturması bekleniyor.

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Joel Campbell, bu sezon Portekiz Ligi'nde 3 gol atıp 4 asistlik bir performans sergiledi.