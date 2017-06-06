AGASSİ'DEN DJOKOVİC'E: ESKİSİ GİBİ BAŞARILI OLMAK İSTİYORSA...

Efsane tenisçi Andrea Agassi, Fransa Açık'tan bu yana antrenörlüğünü yaptığı Novak Djokovic hakkında açıklamalarda bulundu. Agassi, "Eğer Djokovic eskisi gibi başarılı olmak istiyorsa, oyuna bakışını değiştirmeli" dedi.

8 Grand Slam Şampiyonluğu bulunan efsane tenisçi Andrea Agassi, antrenörlüğünü yaptığı Sırp Novak Djokovic'in yeni bir yol çizmesi gerektiğini söyledi.

Agassi, 30 yaşına basan Djokovic'in olgunlaştığını ve artık oyuna bakış açısının değişmesi gerektiğini belirtti.

Efsane Tenisçi, "Djokovic için artık yeni bir yol var. O da oyun içinde daha farklı düşünme, yeni çözümler bulma. Dürüst olmak gerekirse, hayatının dengesini bile değiştirmesi gerekli ki, bulunduğu şartların altından en iyi şekilde çıkabilsin" dedi.

Djokovic'e yardımcı olması hakkında da açıklamalarda bulunan Agassi, "Ona da herkese de söyledim, her zaman yardım edeceğim. Beraber öğreniyoruz ve engelleri de beraber aşacağız" ifadesini kullandı.