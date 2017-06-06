FENERBAHÇE'NİN 3. TRANSFERİ DE NETLEŞİYOR

Mehmet Ekici'yle resmi olarak anlaşan, Mathieu Valbuena'yı bekleyen Fenerbahçe'de, 3'üncü isim netleşti. Nabil Dirar için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, transferde son aşamaya geldi.

Mehmet Ekici'yle resmi olarak anlaşan, Mathieu Valbuena'yı bekleyen Fenerbahçe'de, 3'üncü isim netleşti. Nabil Dirar için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, transferde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe Nabil Dirar transferine çok yakın. Monaco Kulübü'yle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin, bu transferi bir kaç gün içinde olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

Monaco formasını giyen 31 yaşındaki Faslı oyuncunun sözleşmesi, gelecek sezon bitiyor. Kariyerinin sonlarına doğru cazip teklifleri değerlendirmek isteyen Dirar'ın, bu transfere olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Monaco'nun ligde şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final başarısı, Fenerbahçe'nin Dirar transferinde önemli bir etken oldu.

Nabil Dirar, geçen sezon 11'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 33 karşılaşmada Monaco forması giydi. Faslı sağ kanat, takımına 1 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

Dirar'ı sağ bek oynatmayı planlayan Fenerbahçe, diğer yandan Lens'ten gelecek cevabı bekliyor.

Hollandalı oyuncunun kalması için fiyat yükselten sarı lacivertliler, sözleşmesi biten oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.