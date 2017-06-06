BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR VE DEMBA BA SIKINTISI

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile Demba Ba'yı yeni sezonda da kadroda tutmayı hedefliyor. Ancak, her iki oyuncu ile ilgili gelişmeler olumlu yönde ilerlemiyor.

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalması istenilen iki isim; Vincent Aboubakar ve Demba Ba için şartlar değişiyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, Aboubakar için Porto ile görüştü.

Aboubakar'da rakam 7 milyon Avroya indi ancak...

Aboubakar'ı 1 yıl daha kiralamak isteyen yönetimin teklifine Portekiz ekibi sıcak yaklaşmadı. Porto, Lorient'le yaptığı anlaşma nedeniyle, oyuncuyu kiralasa bile Fransa'nın Lorient ekibine 6 milyon Avro vermek zorunda.

Portekiz temsilcisi görüşmelerde 10 milyon Avrodan 7 milyona kadar inse de Beşiktaş bu rakamı vermek istemiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda tutulması yönünde rapor verdiği Demba Ba'da da şartlar değişti.

Shanghai Shenhua, Ba'nın alacaklarını vermeye yanaşmıyor

Senegalli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Shanghai Shenhua, Ba ile yollarını ayırmaktan yana ancak oyuncunun alacaklarını vermeye yanaşmıyor.

Bunun üzerine yüksek kontratı bulunan Demba Ba Çin'de bir yıl daha kalarak sözleşmesini tamamlama seçeneğini düşünmeye başladı.