İŞTE AVRUPA'YI SALLAYACAK TRANSFERLER!

Futbolda sezonların tamamlanmasının ardından, hareketli transfer günleri de başladı. Dış basının manşetlerini de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer çalışmaları süslüyor. İşte dış basında yer alan transfer iddiaları...

Barça'nın ilk hamlesi Hector Bellerin

Sezonu yalnızca Kral Kupası'yla kapatan Barcelona, Ernesto Valverde yönetimde ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Katalan kulübe yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo, "Bellerin zirvesi" başlığıyla manşetinden sunduğu haberde, transferde önemli bir yol katedildiğini aktardı.

Gazete, Barcelona Başkanı Bartomeu ve üst düzey yöneticilerin, perşembe günü Arsenal temsilcileriyle bir araya geldiğini ifade etti. Valverde'nin ısrarla takımında görmek istediği Hector Bellerin için Londra kulübüyle takas yapılması da gündemde.

Arda Turan, Premier Lig yolunda

Arda Turan'ın Premier Lig ekibinin yolunu tutmasının sürpriz olmayacağını belirten Mundo Deportivo, buna rağmen transfer ücretinin 40 milyon Avronun üzerinde olabileceğini yazdı.

Devler, Kylian Mbappe için yarışıyor

Transfer döneminin en gözde ismi Kylian Mbappe için Avrupa'nın dev kulüpleri adeta sıraya girdi.

İspanyol AS gazetesi, genç Fransız için en yüksek teklifi sunmaya hazırlanan takımın Real Madrid olduğunu manşetine taşıdı.

"Mbappe, 135 milyon Avro" başlığını kullanan gazete, Monaco'nun kapısını çalacak diğer kulüplerin ise Manchester City ve Manchester United olduğunu ifade etti.

En başarılı sezonlarından birisini geride bırakan Real Madrid'in, bu yüksek bedelli transferi de takımdan ayrılması gündemde olan James Rodriguez ve Alvaro Morata'dan elde edilecek gelirle yapılacağı belirtiliyor.

Juve'nin listesinde Angel Di Maria, Douglas Costa ve Balde Keita var

Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybeden Juventus'ta kulüp başkanı Andrea Agnelli, yeni sezona iddialı transferlerle girmek için kolları sıvadı.

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Kupa 1'den elde edilen 128 milyon 500 bin Avroluk gelirin büyük bölümünü transfere ayıracak. Angel Di Maria, Douglas Costa, Balde Keita gibi isimlerin yer aldığı kabarık transfer listesinin ilk sırasında ise Monaco'dan Fabinho bulunuyor.

PSG Alexis Sanchez'in peşinde

Fransa'nın L'equipe gazetesi "Paris Saint-Germain'in projeleri" başlığıyla sunduğu haberde, teknik direktör Unai Emery'nin hedeflediği oyuncuları yazdı.

Gazete, lig şampiyonluğunu Monaco'ya kaptıran başkent ekibinin, yaz dönemini oldukça hareketli geçireceğini ifade etti.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe ile anlaşan Paris Saint Germain'de, Emery'nin takımında en çok görmeyi istediği oyuncunun ise Alexis Sanchez olduğu belirtildi.