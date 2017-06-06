FENERBAHÇE'NİN GOL RAPORU

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 64 puanla 3. sırada tamamlayan ve 60 gol atan Fenerbahçe'de, takımın en golcü ismi Senegalli futbolcu Moussa Sow oldu.

Fenerbahçe'de 3,5 sezon forma giydikten sonra 2015-2016'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ahli'ye 16 milyon avroya satılan 31 yaşındaki golcü oyuncu, sezon başında kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımla ligde 12 gol kaydetti.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın daha çok hücum hattının solunda görev verdiği Senegalli futbolcu, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Advocaat'ın zaman zaman yedek bıraktığı Sow, bu sezon attığı şık röveşata golleriyle gündeme geldi.

Ligdeki 34 karşılaşmanın 25'inde forma giyen Moussa Sow; Vagner Love, Cenk Tosun, Samuel Eto'o, Riad Bajic, Leonard Kweuke, Anderson Talisca ve Serdar Gürler'in ardından sezonu en golcü 8. futbolcu olarak tamamladı.

- Van Persie geçen sezonun gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin Van Persie, Senegalli golcü Moussa Sow'un ardından sarı-lacivertli takımın en çok gol atan ikinci ismi oldu.

Sarı-lacivertli ekibe 2015-2016 başında İngiltere'nin Manchester United takımından gelen Van Persie, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig'de 16 gol kaydetmiş ve takımının en golcü ismi olmuştu.

Bu sezon ligde 24 karşılaşmada görev alan Van Persie, 9 kez fileleri havalandırdı.

- Gollerin yarısı hücum hattından

Fenerbahçe'nin hücum hattında forma giyen futbolcular Sow, Van Persie, Emenike ve Fernandao, 2016-2017 sezonunda toplam 29 gol kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte Sow ve Van Persie toplam 21 gol bulurken, 2014-2015 sezonunun gol kralı Fernandao ile Fenerbahçe'deki üçüncü dönemini geçiren Emenike, dörder gol attı.

Ligde Fernandao 13, Emenike ise 16 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

- Eleştirilen orta sahadan 22 gol

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 60 golün 22'si orta sahada görev yapan futbolculardan geldi.

Sezon boyunca olumsuz eleştiriler alan ve hücum özellikleri tartışılan sarı-lacivertli orta saha oyuncuları, attıkları gollerle takımlarına önemli puanlar kazandırdı.

Sow, Van Persie, Fernandao ve Emenike'den oluşan hücum hattının 29 gol kaydettiği sarı-lacivertli takımda; Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Alper Potuk'un bulunduğu orta saha oyuncuları, 22 gole ulaştı.

Sarı-lacivertli orta saha oyuncularının dengeli skor dağılımı da dikkati çekti. Aatıf ve Josef de Souza'nın beşer, Lens ile Mehmet Topal'ın dörder golle tamamladığı sezonda Ozan Tufan 3 gol kaydetti. Kalan 1 gol de Alper Potuk'tan geldi.

Fenerbahçe'de savunma oyuncuları ise 5 golle oynadı. İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel ikişer, Simon Kjaer ise 1 golle takımına hücumda katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerin bulduğu diğer dört golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı. Akhisar Belediyespor'dan Fatih Öztürk ile Miguel Lopes'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Kenneth Omeruo ile Beşiktaş'ta oynayan Marcelo Guedes, Fenerbahçe maçlarında kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşayan isimler oldu.