GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SEKİZİNCİ OLMASI ENGELLENEMEDİ!

Gençlerbirliği, bu sezon gösterdiği performansla, taraftarının pankartlara taşıdığı "Sekizinci olmamız engellenemez" hedefini yakaladı.

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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda kırmızı-siyahlı taraftarların pankartlara taşıdığı "Sekizinci olmamız engellenemez" hedefini yakaladı.

Sezona teknik direktör İbrahim Üzülmez ile başlayan ancak 11. haftada deplasmanda oynanan Kayserispor maçı öncesi Ümit Özat ile anlaşan ve bu karşılaşmada ilk dış saha galibiyetini alan kırmızı-siyahlıların iç saha performansı dikkati çekti.

Yıkılması gündemde olan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 7. haftada 1-0 kaybettiği Galatasaray maçının ardından 30. haftadaki Adanaspor karşılaşmasına kadar yenilmeyen başkent temsilcisi, evindeki 3. yenilgisini ise Fenerbahçe'den aldı.

Ankara'daki 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetlik performansıyla 30 puan hanesine yazdıran Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı 17 maçtan ise 4 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 16 puan getirdi.

Kırmızı-siyahlılar, 34 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik sonucunda 46 puan toplayarak, sezonu 8. sırada tamamladı ve taraftarının dilinden düşürmediği, pankartlara yazdığı "Sekizinci olmamız engellenemez" sloganını gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği ayrıca, sezon sonunda hanesine yazdırdığı 46 puanla, son 10 yılın en fazla puanını topladı.

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Sahasında en az gol yiyen takım

Sahasında oynadığı 17 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım, kalesinde sadece 9 gole engel olamadı.

Başkent ekibi, bu performansıyla sahasında en az gol yiyen ekip oldu.

Gençlerbirliği, deplasmanda ise 14 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez yediği gol sonrası meşin yuvarlağı başlama noktasına taşıdı.

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Golcü Serdar Gürler

Gençlerbirliği'nde bu sezon gol yükünü Serdar Gürler çekti.

Serdar Gürler, kırmızı-siyahlı formayla sahada kaldığı 2 bin 674 dakikada gösterdiği 13 gollük performansıyla takımına önemli katkı sağlarken, Rantie, Aydın Karabulut ve Vedat Muric üçer gol kaydetti.

Sezonun devre arasında Bursaspor'a giden Stancu ve Selçuk Şahin ikişer, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah, Khalili, sezonu Aytemiz Alanyaspor'da tamamlayan Landel ile Matei ve Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci birer gol attı.

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En istikrarlısı kaleci Hopf

Başkent ekibinin bu sezon en istikrarlı ismi kaleci Johannes Hopf oldu.

İsveçli kaleci 32. haftadaki Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son 2 haftasında görevini Nihat Şahin'e bırakmasına karşın 2 bin 880 dakikayla, kırmızı-siyahlı futbolcular içinde ilk basamakta yer aldı.

Sahasında en az gol yiyen kaleci unvanını da alan Hopf'u, 2 bin 753 dakikayla sağ bek Ahmet Oğuz, 2 bin 674 dakikayla golcü Serdar Gürler, 2 bin 520 dakika forma giyen Belaruslu stoper Sergei Palitsevich ile 2 bin 420 dakika sahada kalan tecrübeli isim Selçuk Şahin izledi.

﻿ Futbolcu Bilgisi Per Johannes Hopf kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri

Kırmızı-siyahlı ekibin kaptanı Uğur Çiftçi, 2 bin 393, Khalili 2 bin 222, Aydın Karabulut 2 bin 161, Vedat Muric bin 532, Isaah bin 119, Rantie 932, Matei 457, Scekic 395, Milinkovic 283, Orhan Şam 247, kaleci Nihat Şahin 180, Ferhat Görgülü 30 dakika sahada kaldı.

Başkent ekibinde genç kaleci Taha Cengiz Demirtaş forma şansı bulamazken, devre arasında başka takımlara transfer olan Ahmet Çalık bin 440, İrfan Can Kahveci 976, Landel 855, Stancu 778 ve Halil İbrahim Pehlivan 96 dakika Süper Lig'de kırmızı-siyahlı formayla mücadele etti.

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Ara transferlerin performansı

Başkent ekibinin devre arasında kadroya yaptığı takviyeler, beklenen performansı sergileyemedi.

Kırmızı-siyahlıların ara transferde kadrosuna kattığı 8 futbolcudan Brezilyalı Luccas Claro ve Kayserispor'dan kadroya katılan Anıl Karaer'in performansı öne çıktı.

Luccas Claro bin 485, Anıl Karaer de bin 96 dakika sahada yer alırken, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için kadroya dahil edilen Velikonja 293, Agon Mehmeti ise sadece 3 dakika görev yaptı.

Ara transferde yapılan takviyelerden Ring 232, Bady 160 ve Umut Sözen ise 86 dakika takımlarına katkı sağladı.

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Defans "kızardı"

Gençlerbirliği'nde sezon boyunca 3 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Başkent ekibinde Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi ve Orhan Şam, kırmızı kart cezası alan futbolcular oldu.

Bu arada, Ahmet Oğuz 10, Uğur Çiftçi 8, Palitsevich 7, Selçuk Şahin 6, Khalili 5, Serdar Gürler, Aydın Karabulut, Issah, Milinkovic üçer, Scekic, Luccas Claro, Matei, Muric, Hopf ikişer, Ring, Anıl Karaer, Murat Duruer, Orhan Şam, Bady ve Rantie de birer sarı kart gördü.