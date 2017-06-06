SERDAR GÜRLER'DEN VEDA MESAJI

Gençlerbirliği'nden ayrılarak Osmanlıspor ile sözleşme imzalayan Serdar Gürler, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak veda mesajı yayınladı.

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Gençlerbirliği'nden ayrılarak Osmanlıspor ile sözleşme imzalayan Serdar Gürler, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak veda mesajı yayınladı.

Serdar Gürler'in açıklaması şu şekilde:

"Bir buçuk yıl boyunca formasını giydiğim Gençlerbirliği Kulübü'nde bugünden itibaren sözleşmem sona ermiştir. Beni yeniden 'ben' yapan bu kulübe ne kadar teşekkür etsem azdır. Başkanım Murat Cavcav'a teşekkür etmek istiyorum. İyi başkan olmaktan ziyade çok iyi bir insan. Duyduğunuz gibi Osmanlıspor ile anlaştım. Umarım bana olan sevginiz hep aynı kalır. Çünkü; bu forma altında elimden geleni yaptım. Her maç elimden geldiği kadar savaştım. Sizden bu saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum."