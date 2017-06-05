KOSOVA'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 11 Haziran'da Türkiye ile oynayacakları maçın aday kadrosunu açıkladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Bunjaki, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan ve Ukrayna gibi güçlü takımların bulunduğu grubun, yeni bir takım olan Kosova için en iyi grup olduğunu söyledi.

Türkiye maçının bugüne kadar oynadıkları maçlardan daha zor geçeceğini kaydeden Bunjaki, "Kosova'da değil, Arnavutluk'ta oynasak da her zaman taraftar desteğinin olduğunu ve olacağını düşünüyorum." dedi.

Bunjaki'nin milli takıma davet ettiği 23 isim şöyle:

Kaleciler: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepça 89)

Savunma: Alban Pnishi (Grasshoper CZ), Amir Rrahmani (NK Lokomativa), Avni Pepa (IBV), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Laussane), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Lirim Kastrati (Roma)

Orta saha: Enis Alushi (Maccabi Haifa), Hekuran Kryeziu (Luzern), Herolind Shala (Kasımpaşa), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Musolli (Kukesi), Bernard Berisha (Terek Grozny), Valon Berisha (Salzburg), Arber Zeneli (Hereenveen), Donis Avdiaj (Schalke 04), Milot Rashica (SBV Vittese)

Forvet: Besart Berisha (Melbourne Victory), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wendesday), Vedat Muriqi (Gençlerbirliği)

Kosova ile Türkiye, 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Kosova, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 1 puanla 6. sırada yer alırken, 4. sırada bulunan Türkiye'nin ise 8 puanı bulunuyor.