FAVORİ RAKETLER ÇEYREK FİNALDE

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 9. gününde hem kadınlar hem de erkeklerin favori isimleri çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında 9. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Karen Khachanov'u, 3 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise 15 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-0'lık skorlarla geçti ve adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerin 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori de rakiplerini yenerek, son 8 isim arasına girdi.

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 3 numaralı seribaşı Simona Halep ve 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, yoluna devam etti.

Fransız tenisçiler Caroline Garcia ile Alize Cornet arasındaki karşılaşmayı, 2-0 Garcia kazandı ve bir grand slam turnuvasında ilk kez çeyrek finale kaldı.

- 10. gün programı

Fransa Açık'a yarın çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

Erkeklerin son şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal da 20 numaralı seribaşı Pablo Carreno ile mücadele edecek.

Kadınlarda ise 11 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Jelena Ostapenko ve 13 numaralı seribaşı Kristina Mladenovic ile 30 numaralı seribaşı Timea Bacsinszky karşı karşıya gelecek.

- Günün sonuçları

Kadınlar:

Karolina Pliskova (Çekya) (2) - Veronica Cepede Royg (Paraguay): 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)

Simona Halep (Romanya) (3) - Carla Suarez Navarro (İspanya) (21): 2-0 (6-1, 6-1)

Elina Svitolina (Ukrayna) (5) - Petra Martic (Hırvatistan): 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)

Caroline Garcia (Fransa) (28) - Alize Cornet (Fransa): 2-0 (6-2, 6-4)

Erkekler:

Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Karen Khachanov (Rusya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)

Stan Wawrinka (İsviçre) (3) - Gael Monfils (Fransa) (15): 3-0 (7-5, 7-6, 6-2)

Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Kevin Anderson (Güney Afrika): Anderson maçtan çekildi (6-3, 3-0)

Kei Nishikori (Japonya) (8) - Fernando Verdasco (İspanya): 3-1 (0-6, 6-4, 6-4, 6-0)