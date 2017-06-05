AMATÖRDEN SÜPER LİG'E UZANAN YOL

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, amatör kümeye kadar gerilemesine rağmen 5. kez Süper Lig vizesi aldı.

1959'da Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, toplamda 25 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2002-2003 sezonundan 14 sene sonra tekrar döndü.

2015-2016 sezonuna teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan Göztepe, ligde ilk 16 haftalık bölümü lider geçmesine rağmen ikinci bölümde istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte Buruk'la yollarını ayıran ve takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu 5. sırada bitirdi.

Play-off yarı finalinde Boluspor'u iki maçta da 2-0 mağlup eden Göztepe adını finale yazdırdı. Antalya'daki final maçında Eskişehirspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen eşitliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda Süper Lig'e yükseldi.

- Avrupa'da ilk yarı final

İzmir'i uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Göztepe, Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner gibi isimleri kazandırmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (şimdiki UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynamış ve bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

- Amatöre kadar geriledi

2002-2003'te Süper Lig'e veda eden Göztepe, yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kümeye kadar geriledi. Bu süreçte Göztepe'nin ticari ve iktisadi bütünlüğü TMSF tarafından devralındı.

2007'de yapılan ihaleyle Altınbaş Holding iştiraki Assos Perakende Mağazacılık ve Sportif Hizmetleri AŞ tarafından 1 milyon 305 bin liraya satın alındı.

2007-2008'de amatör kümede mücadele eden Göztepe, TFF 3. Lig'e yükselme müsabakalarında başarılı olamasa da 2008-2009 sezonunun başında Aliağa Belediyespor'un isim haklarını alarak TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başladı.

Önce 2. Lig'e ardından 1. Lig'e yükselen sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunun son haftasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'a yenilerek TFF 1. Lig'e veda etti.

Altınbaş Holding, 2014-2015 sezonu başında hisselerini Genel Energy İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sepil'e devretti. Sepil yönetiminde ilk sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Göztepe, geçen yıl da aynı ligde mücadele ettikten sonra bu sezon da Süper Lig vizesi almayı başardı.

- 5. kez yükseldi

İlk olarak 1977-1978'de teknik direktör Fevzi Zemzem'le, 1980-1981'de Erkan Velioğlu ve 2000-2001'de Ümit Kayıhan'la Süper Lig'e doğrudan yükselen Göztepe, 1998-1999'da teknik direktör Oktay Çevik'le play-off maçları sonucunda Süper Lig'e çıkmıştı.