ÖZTÜRK'TEN TRANSFERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın kaptanı Samuel Eto'o'yu satmayı düşünmediklerini söyledi. Kamerunlu yıldız oyuncuyla görüştüklerini ve bu düşüncelerini kendisine açıkladıklarını kaydeden Öztürk, Eto'o'nun "Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum" karşılığını verdiğini aktardı.

"Kesinlikle bir üst düzey 10 numara, bir üst düzey kanat oyuncusu, bir üst düzey kaleci düşüncemiz var" diyen Öztürk, görüştükleri oyuncular arasında çok kariyerli olanların da olduğunu açıkladı.

Öztürk, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2016-2017 sezonunu değerlendirdi. Sezonun kendileri için tecrübe olduğunu ifade eden Öztürk, takımda kötü bir başlangıcın Avrupa'ya hedefine kadar uzadığına dikkati çekti.

Ligi 5. sırada tamamladıklarını belirten Öztürk, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadıklarını anımsattı. Camiada kenetlenmenin altyapısını çok iyi kurma başarısını gösterdiklerini anlatan Öztürk, "Hedefimiz gelecek sene şampiyonluk yarışında olan bir takım yaratmak." dedi

Öztürk, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli oyuncular getirmeyi planladıklarını vurguladı. Hedeflerini biraz daha büyüterek ilerleyeceklerinin altını çizen Öztürk, çok fazla transferin kesinlikle takımın kimyasını bozabileceğini düşündüklerini belirtti.

"Kesinlikle bir üst düzey bir 10 numara alacağız"

"Kesinlikle bir üst düzey 10 numara, bir üst düzey kanat oyuncusu, bir üst düzey kaleci düşüncemiz var." diyen Öztürk, görüştükleri oyuncular arasında çok kariyerli olanların da olduğunu açıkladı.

Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto'o'yu satmayı düşünmediklerini de kaydeden Öztürk, Kamerunlu yıldız oyuncuyla görüştüklerini ve bu düşüncelerini kendisine açıkladıklarını söyledi. Öztürk, Eto'o'nun "Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum." karşılığını verdiğini aktardı.

Ali Şafak Öztürk, Eto'o'nun gelecek sezon sona erecek sözleşmesini doğru şartlar oluşması halinde uzatabileceklerini ifade etti.

Eto'o'nun Antalyaspor takımı için önemli bir oyuncu olduğuna işaret eden Öztürk, "Kendisiyle de kimyamız çok iyi oturdu. Şunu gördü, Antalyaspor'da artık üst düzey bir yönetim var. Bu takımı bu hedeflere ulaştırabilecek potansiyel bir yönetim var" diye konuştu.

Öztürk, kırmızı-beyazlı kulübün mali yapısında düzelme olduğunu, ancak henüz tam düzlüğe çıkmış sayılamayacağını sözlerine ekledi.

Sakıb Aytaç satacak mı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk, "Sakıb Aytaç'ı satacak mısınız?" sorusuna "Sakıb'la ilgili gelmiş bir teklif de yok, satma düşüncemiz de yok." karşılığını verdi.

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu de göreve geldikleri ilk yıl hedeflerinin altyapısını oluşturduklarını, gelecek sezon her şeyin daha farklı olacağını söyledi.